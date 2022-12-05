ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Akademide kariyer yapacak ya da yurt dışında lisansüstü eğitim alacak adaylar bu sınava katılım sağladı. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/3 20 Kasım tarihinde uygulandı. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, ALES 3 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? ALES 3 sonuç tarihi açıklandı mı?
ALES 3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, ALES sonuçları 9 Aralık 2022'de açıklanacak. Sınav sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyurulacak. Sonuçların daha erken açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir.
Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.) ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.
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