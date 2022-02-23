İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri nasıl?
İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen taksitlerin 3. taksiti hesaplara yatacak. Bu paraları ne zaman alacağını merak eden öğrenciler, İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.
İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yüzbinlerce öğrenci İBB tarafından verilen burslardan faydalanabiliyor. Burslar aylık değil taksit taksit hesaplara yatıyor. Peki; İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
İBB BURSU 3. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?
Geçen sene yapılan burs ödeme takvimine bakıldığında İBB bursu 2. taksit ödemelerinin şubat-mart gibi, 3. taksit ödemelerinin ise nisan-mayıs aylarında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama gelmese de Nisan ayından itibaren ödemelerin başlayabileceği tahmin ediliyor.
İBB BURSU KAÇ KİŞİYE VERİLİYOR?
İBB Genç Üniversiteli bursuna her yıl on binlerce kişi başvuruyor. İBB tarafından maddi durumu yetersiz olan üniversite öğrencilerine sağlanan burstan toplamda 51 bin 890 öğrenci faydalanıyor.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 2020-2021 döneminde 3 bin 200 TL olarak hesaplara yatmıştı. Ödemeler 3 taksit halinde yapılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak? 2022 İBB bursu taksit tarihleri nasıl?
- GİB son dakika: KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Pastane, tatlıcı, fırın, balıkçı ve paket servislerde KDV yüzde kaç?
- Emekli ikramiyesi zamlanıyor! SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 ikramiye artışı son durum!
- POMEM 2022 sınavı ne zaman? 28. dönem POMEM sınav tarihi ve ücretleri nasıl?
- Hitit halka arz ne zaman, nasıl yapılır? Hitit Bilgisayar borsada ne zaman işlem görecek? Hitit pay fiyatı kaç TL?
- Talha Burak Karayılan kimdir? Silahlı saldırıya uğrayan Talha Burak Karayılan kim, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?