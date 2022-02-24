Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lisede eğitim gören öğrenciler AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan okuyanlar ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladıktan sonra sınavlara girme hakkı alıyor. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruluyor. AÖL 2. dönem kayıtlarını yapan öğrenciler sınav tarihleri ile birlikte sınavın yüz yüze yada online mi gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. İşte, Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL bahar dönemi kayıtları başladı mı?
AÖL SINAV TAKVİMİ
Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL için MEB'den yapılan açıklamada 2. Dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, açık lise 2. dönem sınavlarının 1 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre online olarak yapılacak.
AÖL SINAVLARI HAKKINDA
Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.
Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
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