2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) takvimi belli oldu. İşte, 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?