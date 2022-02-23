2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
2022 KPSS başvuruları başladı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Günler ilerliyor ve gün geçtikçe KPSS başvuruları için heyecan artıyor. Bu sene yine yüz binlerce kişi memur olabilmek için sınavda ter dökecek. Sınava katılım sağlayacak adaylar tarihleri merak ediliyor. İşte, 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) takvimi belli oldu. İşte, 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
KPSS BAŞVURU VE SINAV NE ZAMAN?
İşte ÖSYM 2022 sınav takvimine göre, KPSS başvuru ve sınav tarihleri:
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SINAV: 31 Temmuz 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
SINAV: 06 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022
BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
SINAV: 14 Ağustos 2022
BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022
SONUÇ: 02 Eylül 2022
2022-KPSS Ön Lisans
SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022
BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022
SONUÇ: 27 Ekim 2022
2022-KPSS Ortaöğretim
SINAV: 06 Kasım 2022
BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022
SONUÇ: 01 Aralık 2022
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022
BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022
SONUÇ: 16 Aralık 2022
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