AUZEF SINAV SONUCU sorgulama ekranı! AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sonuçları ne zaman açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları, milyonlarca açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. AUZEF akademik takvimi ile 12 - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan vize sınavları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, "AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte, detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağladığı AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili merak edilenler.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023