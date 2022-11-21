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AUZEF SINAV SONUCU sorgulama ekranı! AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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AUZEF SINAV SONUCU sorgulama ekranı! AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 12-13 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki AUZEF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2022 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

AUZEF sonuçları ne zaman açıklandı mı? AUZEF sınav sonuçları, milyonlarca açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. AUZEF akademik takvimi ile 12 - 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan vize sınavları sonrasında gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, "AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte, detaylar...

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağladığı AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuçlarla ilgili merak edilenler.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir.

Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

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