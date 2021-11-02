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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021
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İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen İBB bursu için başvurular geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Burs için heyecan içinde olan öğrenciler başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte son gelişmeler...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri tarafından İBB burs başvuru sonuçları hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin başvurduğu İBB bursunda son durum nedir? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 İBB burs sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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