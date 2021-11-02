İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite öğrencileri tarafından İBB burs başvuru sonuçları hakkında son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin başvurduğu İBB bursunda son durum nedir? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 İBB burs sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.