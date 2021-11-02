10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım’da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde ülke genelinde Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu anlamlı günde resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumu merak ediliyor. Peki; 10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi?
10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de törenler düzenlenecek. Hüzün dolu 10 Kasım ile ilgili merak edilen konulardan birisi ise 10 Kasım okullar tatil mi oldu. 10 Kasım okullar açık mı kapalı mı? İşte detaylar!
10 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
10 Kasım tarihi resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla 10 Kasım Çarşamba günü okullar eğitim öğretime açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek.
RESMİ GAZETE TATİL GÜNLERİ!
1923 yılında Cumhuriyetin ilân edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü genel tatil günleridir.
Resmi bayram günleri şunlardır:
23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır. Bugün ana ve ilkokullar düzeyinde törenler yapılır.
19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
Dini bayramlar şunlardır :
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
1 Ocak günü yılbaşı tatilidir.
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- 10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
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