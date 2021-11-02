10 Kasım’da okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım okullar tatil mi? 10 Kasım okullar açık mı kapalı mı? 10 Kasım resmi tatil mi? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde tüm Türkiye'de törenler düzenlenecek. Hüzün dolu 10 Kasım ile ilgili merak edilen konulardan birisi ise 10 Kasım okullar tatil mi oldu. 10 Kasım okullar açık mı kapalı mı? İşte detaylar!