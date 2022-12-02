İBB burs sonuçları için dikkat çeken TARİH! 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM ahaber.com.tr
İBB Genç Üniversiteli bursu için başvurular kasım ayında sona erdi. İstanbul'da eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen İBB bursunda sonuçlar bekleniyor. Başvuru yapan öğrenciler, büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Burs sonuçları için o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İBB burs sonuçları, İstanbul'da yükseköğrenim gören öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanamadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda internet üzerinde sonuç tarihi konusunda araşyırmalar hız kazandı. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.
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- İBB burs sonuçları için dikkat çeken TARİH! 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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