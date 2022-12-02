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İBB burs sonuçları için dikkat çeken TARİH! 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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İBB burs sonuçları için dikkat çeken TARİH! 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB Genç Üniversiteli bursu için başvurular kasım ayında sona erdi. İstanbul'da eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen İBB bursunda sonuçlar bekleniyor. Başvuru yapan öğrenciler, büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Burs sonuçları için o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İBB burs sonuçları, İstanbul'da yükseköğrenim gören öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler, burs almaya hak kazanıp kazanamadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda internet üzerinde sonuç tarihi konusunda araşyırmalar hız kazandı. Peki, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

* Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

* Açık öğretimde okuyan öğrenciler

* Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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