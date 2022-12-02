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DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi...

Din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen KPSS DHBT bu yıl 27 Kasım'da uygulandı. 150 bin adayın katılım sağladığı DHBT sınavının sonuçlaır heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile "DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt buldu. Peki, DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS DHBT sınavının sonuçları için bekleyiş sürüyor. DHBT'ye katılan adaylar büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı Peki, DHBT sonuçları açıklandı mı? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS DHBT sınavının sonuçları, ÖSYM takvimine göre 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından daha önce bazı sınavların sonuçları erken açıklanmıştı. DHBT sonuçlarının da erken açıklanma ihtimali bulunurken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DHBT SINAV KONULARI NASILDI?

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulandı. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluştu ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olarak uygulandı.

Konular ise şöyleydi:

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi)
ç) Siyer
d) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterdi. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluştu.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
ç) Akaid ve Kelam
d) İslam Tarihi
e) Dinler ve Mezhepler Tarihi
f) Dini Hitabet

DHBT'de yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975-389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alındı.

KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak "Değerlendirme" maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az "1 ham puanı (net)" bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

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