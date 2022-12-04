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2022-ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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2022-ALES/3 sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Akademik kariyer sahibi olmak isteyenlerin girdiği ALES sınavı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyorlar. ÖSYM tarafından ALES/3 sınavının kasım ayında gerçekleştirildi. Peki 2022-ALES/3 sınavı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli?

ALES/3 sınavı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı Aralık ayıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin gözü ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 20 Kasım'da gerçekleşen ALES/3 sınavı ne zaman açıklanacak? ALES puanı kaç yıl geçerli? Konuya ilişkin tüm son dakika gelişmeleri haberimizde...

ALES 3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ALES/3 sınavı 20 Kasım'da uygulandı. Akdemik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınav sonuçları ise 9 Aralık günü açıklanacak. 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u erişime açılmıştı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ALES SINAV SONUÇLARI GEÇERLİLİK SÜRESİ

ALES/3 sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı,
sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: Sayısal testi 0,75 - Sözel testi 0.25

ALES Sözel Puanı: Sayısal testi 0,25 - Sözel testi 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal testi 0,50 - Sözel testi 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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