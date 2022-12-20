AÖF sonuçları açıklandı! AÖF ara sınav sonuçları nereden öğrenilir? AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
AÖF sınav sonuçlarının açılanacağı tarih son zamanlarda merak konusu olmuştu. 10-11 Aralık tarihleri arasında tamamlanan güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları nereden nasıl öğrenilir? İşte, AÖF sonuçları hakkında merak edilenler...
AÖF ara sınav sonuçları açıklandı! Binlerce öğrencinin yakından takip ettiği sınav sonuçları bugün itibarıyla netliğe kavuştu. Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sonuçları resmi internet sitesinden erişime açıldı. İşte, AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları hakkında detaylar...
AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
10 - 11 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Sonuçlar 19 Aralık 2022 itibarıyla belli oldu.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 10 ve 11 Ocak'ta Türkiye'de 81 il ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları belli oldu. Öğrenciler, sınav sonuçlarına "http://aof.anadolu.edu.tr" adresinden erişebilecek.
AÖF 2022-23 SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türkiye Programları 2022-2023 sınav takvimi paylaşılmıştı. Takvime göre;
AÖF güz yarıyılı ara sınavları 10-11 Aralık 2022
AÖF güz yarıyılı dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
AÖF bahar yarıyılı ara sınavları 15-16 Nisan 2023
AÖF bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023'te yapılacak.
ARA VE DÖNEM SONU SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADARDIR?
AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:
Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)
Başarı Notu = 18 + 56
Başarı Notu = 74
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