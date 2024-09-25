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2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 06:18
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2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuru sürecinin sona ermesiyle, gözler şimdi burs ve kredi başvurularına çevrildi. Öğrenciler merakla beklenen KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini öğrenmek için geri sayımda. Başvurular, tarihlerin duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

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