1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
1 Kasım okullar tatil mi? Yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için heyecan içinde olan öğrenciler ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan ara tatil uygulamasının tarihi belli oldu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte haberin detayları...
Okullarda ara tatil ne zaman? 1 Kasım tatil mi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapma imkanı bulan öğrenciler şimdi de ara tatil takvimini araştırmaya başladı. 1 hafta sürecek ara tatil için plan yapan öğrenciler, takvimi öğrenerek planlarını şekillendirmek istiyor. Peki, 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte cevaplar...
1 KASIM OKULLAR TATİL Mİ? ARA TATİL...
Hayır, 1 Kasım'da okullar açık olacak. MEB'in takvimine göre yılın ilk ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ise 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak olan ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karneleri ile 3 aylık yaz tatilie çıkacak.
UZMANINDAN "ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTASINA PAKETLİ VE HAZIR GIDA KOYMAYIN" UYARISI
Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, çocukların beslenme çantasında hazır ve paketli gıdalar konulmaması gerektiğini belirterek, "Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına neden olabilir." ifadelerini kullandı.
Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sayar, çocukların beslenme çantasına hangi gıdaların konulması konusunda önerilerde bulundu.
Tatil ve salgın nedeniyle çocukların yemek düzeninin bozulduğunu kaydeden Sayar, bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için yemek düzeninin sağlıklı ve dengeli bir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Sayar, tam gün okulda olan çocukların öğle öğünlerini yemekhanede, kantinde ya da yanlarında götürecekleri beslenme çantalarıyla yaptığını belirterek, okul menülerinde nelerin tüketileceğinin diyetisyen, öğretmen ve ailelerinin iş birliğiyle belirlenmesinin önemine değindi.
Kahvaltıda şekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan zengin proteinli gıdaların çocukların beslenmesine eklenmesi gerektiğini aktaran Sayar, şu açıklamalarda bulundu:
"Süt, yumurta, peynir, tokluk sağlayacak yararlı yağları içinde bulunduran zeytin, ceviz, fındık gibi gıdalar; zengin vitamin ve mineraller içeren maydanoz, domates, salatalık gibi sebzeler, günlük enerji ihtiyacının çoğunluğunu sağlayan tam tahıllı ekmek ve tahıl gevreği gibi besinler kahvaltı öğününde mutlaka olmalı. Öğle yemeğinde protein kaynağı bulunmalı. Et, tavuk, balık, köfte veya yumurtalı ve peynirli menüler tercih edilmeli. Makarnayı peynirli tercih ederek, pirinç pilavı yerine bulgur kullanarak, börekleri de peynir ya da kıymalı yaparak protein yüksek hale getirilebilir. Yemekte yan ürün seçenekleri olarak salata, yoğurt ve cacık tüketilebilir."
Sayar, yiyeceklerin evden götürülmesi halinde tam tahıllı ekmek arası peynir, evde hazırlanmış köfte ve tavuk önerisinde bulundu.
BESLENME ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN GIDALAR
Uzman Diyetisyen Sayar, çocukların beslenmesine mantı, döner gibi fazla karbonhidrat ve yağ içeren yemeklerin, gazlı ve şekeri yüksek içeceklerin uygun olmadığını bildirdi.
Anne ve babaları, çocukların hazır ve paketli gıdalardan uzak tutulması konusunda uyaran Sayar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ara öğünlerde ders sonrası tatlıya yönelen çocuklara ebeveynler abur cubur yerine sağlıklı atıştırmalık alternatifleri sunmalı. Çikolata, abur cubur ürünler yerine çocuğun çantasına armut, elma, muz gibi taze meyveler veya hurma, kayısı, erik gibi kuru meyveler ile ceviz, fındık ve badem gibi kuruyemişler konulabilir. Paketli hazır ürünler katkı maddesi ve gıda boyası içerdiği için alerjik reaksiyonların yanı sıra, ileriki dönemde kalp ve damar, diyabet, mide ve bağırsak hastalıklarına, hormon bozukluklarına neden olabilir. Evde yapılmış az yağlı peynirli poğaça veya börek ya da kek çok daha sağlıklı olacaktır. Aynı şekilde evde hazırlanan yulaf, meyve ve yağlı tohumlar ile yapılan granolalar, yulaf ezmesi, kuru meyveli şeker ilavesiz müsliler süt ile birlikte ara öğüne seçenek olabilir."
Sayar, çocukların günlük 8-10 bardak su tüketmesi gerektiğini, bu nedenle beslenme çantasına muhakkak aralarda tüketebileceği suyun da konulması gerektiğini vurguladı.
"AKŞAM YEMEKLERİNDE YOĞURT TÜKETİLMELİ"
Canel Öner Sayar, gün içinde sebze ve meyve tüketimi kısıtlı olduğu için okul çağında genellikle kabızlık gibi sağlık problemlerinin yaşanabileceğini belirtti.
Bu nedenle akşam yemeğinde çocukların yeterli sebze, salata ve kurubaklagil tükettiğinden emin olmak gerektiğini aktaran Sayar, "Akşam yemeğinde okuldan dönen çocuklarımız için mevsimine uygun lahana, yer alması, turp, pazı, kereviz, ıspanak, pırasa, brokoli, karnabahar gibi sebze yemekleri yapabilirsiniz. Nohut, fasulye, kırmızı mercimek, bakla, bezelye gibi kurubaklagil yemeklerinin yanına da sağlıklı bir probiyotik olan yoğurdu akşam yemeğine dahil etmek sağlıklı bir tercih olacaktır." ifadelerini kullandı.
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