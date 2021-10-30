Okullarda ara tatil ne zaman? 1 Kasım tatil mi? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapma imkanı bulan öğrenciler şimdi de ara tatil takvimini araştırmaya başladı. 1 hafta sürecek ara tatil için plan yapan öğrenciler, takvimi öğrenerek planlarını şekillendirmek istiyor. Peki, 1 Kasım okullar tatil mi? 2021 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte cevaplar...

1 KASIM OKULLAR TATİL Mİ? ARA TATİL...

Hayır, 1 Kasım'da okullar açık olacak. MEB'in takvimine göre yılın ilk ara tatili 15 Kasım Pazartesi günü başlayacak. 1 hafta sürecek tatil 19 Kasım'da sona erecek. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün yapılacak tatilin ardından öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.