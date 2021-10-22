KYK ek yurt başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirmeleri tamamlandı. Şimdi ise gözler ek tercihle yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sürecine çevrildi. Bugün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler KYK yurt kayıtlarına çevrildi. Peki, ek tercih yurt başvuruları ne zaman? 2021 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...

EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi.

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra DGS ek tercih sonuçlarında. DGS ek yerleştirmelerin de tamamlanmasının ardından KYK ek yurt başvuruları başlayacak. KYK tarafından ek yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.