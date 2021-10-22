Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? 2021 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuruları ne zaman?
Ek tercih yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler ek tercih ile yerleşenlerin yurt başvurularına çevrildi. ÖSYM tarafından bugün YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre üniversiteye yerleşen öğrenciler yurt başvuru takvimini araştırmaya başladı. Peki, ek tercih yurt başvuruları ne zaman? 2021 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte son gelişmeler...
KYK ek yurt başvuru takvimi açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirmeleri tamamlandı. Şimdi ise gözler ek tercihle yerleşen öğrencilerin yurt başvuru sürecine çevrildi. Bugün YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler KYK yurt kayıtlarına çevrildi. Peki, ek tercih yurt başvuruları ne zaman? 2021 YKS ek tercihle yerleşenler için KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...
EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK'dan yapılan açıklamaya göre, "Yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi.
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Şimdi ise sıra DGS ek tercih sonuçlarında. DGS ek yerleştirmelerin de tamamlanmasının ardından KYK ek yurt başvuruları başlayacak. KYK tarafından ek yurt başvuru takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
ÖĞRENCİLER NASIL BAŞVURACAK?
Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet'te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih işlemleri 15-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler sonuçlara çevrildi. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Ancak DGS ek yerleştirme kayıt takvimi henüz belli olmadı.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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