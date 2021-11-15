Heyecan dorukta! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve kredi sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları alındı. e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrencilerin heyecanla beklediği burs sonuçları için detayları yazımızda ele aldık. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve kredi sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, ahaber.com.tr olarak bir önceki dönem başvuru sürecinden yola çıkarak derlediğimiz bilgilere göre sonuçların önümüzdeki ay içerisinde açıklanması bekleniyor. 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020'de açıklanmıştı. 10 Kasım'da sona eren 2021 yılı burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.