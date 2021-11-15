Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2021 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
Ara tatil ne zaman bitecek? Okullarda ilk ara tatil başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili heyecanını yaşarken bir yandan da tatilin biteceği tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tatil günleri takvimi ile detaylar belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2021 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte cevaplar...
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 15 Kasım'da başladı. Bu sene yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrenciler ara tatilin kaç gün süreceğini ve okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2021 Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
15 Kasım'da başlayan ara tatil 19 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte öğrenciler 9 günlük ara tatil yapmış olacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
BAKAN ÖZER'DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün başlayacak 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.
Mesajında çocukların ve ülkenin yarınları için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlatılan yüz yüze eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan bir "ara tatil" ile mola verileceğine işaret eden Özer, ara tatilin sağlıkla geçmesi temennisinde bulundu. Yüz yüze eğitime 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra geçildiğini anımsatan Özer, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Kovid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum."
"KOVİD-19 TEDBİRLERİNİ ELDEN BIRAKMAYALIM"
Bakan Özer, mesajında şunları kaydetti:
"Sevgili öğrenciler, bugün itibarıyla başlayacak ara tatilde de lütfen Kovid-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda, yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz."
"ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN" KAMPANYASI
Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere olan minnettarlıklarının küçük bir nişanesi olarak "Öğretmenim İçin Bir Fidan" kampanyası başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu kampanyaya 1000 fidan bağışı ile destek olduğunu aktaran Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız Öğretmenler Günü'nü böylesi anlamlı bir etkinlikle 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasıyla taçlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ara tatil sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden, coşku ve gururla kutlayacağımız bir Öğretmenler Günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın."
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