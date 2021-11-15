AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman?
AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak? 2021-2022 AÖF vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar heyecan içinde sınavın nasıl yapılacağını araştırıyor. Açık lise sınavlarının online yapılmasının ardından gözler açıköğretim üniversite sınavlarına çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi vize sınavı tarihi belirlendi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler şimdi de sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?
AÖF güz dönemi vize sınavı 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
27-28 Kasım'da gerçekleştirilecek AÖF vize sınavının giriş yerleri henüz belli olmadı.
Sınav giriş belgesi, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, AÖF vize sınavı giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman?
- Ender Sevinç kimdir, kaç yaşında? Kırklareli Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç biyografisi!
- Elmalı Davası nedir? Elmalı Davası son dakika karar ne oldu? Elmalı’da ne oldu?
- Asgari ücret 2022 zammı son durum: Hükümet harekete geçti! 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Grupta puan hesapları!
- Heyecan dorukta! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK burs ve kredi sonuçları nereden öğrenilir?
- Serdar Ortaç öldü mü? Serdar Ortaç borcu ne kadar? “Allah belamı versin” diye isyan etmişti!
- Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2021 Kasım ara tatili kaç gün sürecek?
- Kuraklık desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Çiftçi kuraklık desteği ne zaman verilecek? Son gelişmeler...
- Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin?
- WhatsApp’ta daha gizli kalabilirsiniz! Fotoğraflarınızı artık herkes göremeyecek! Ayarlar değişti…
- Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar?