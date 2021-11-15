AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2021-2022 güz dönemi vize sınavı tarihi belirlendi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler şimdi de sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Sınavın online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2021 AÖF sınavları online mı olacak? Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.