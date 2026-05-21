Hatay'da sağanak yağış nedeniyle göçük! 1 can kaybı

Hatay'da meydana gelen göçük bölgesinden görüntü

METEOROLOJİ ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Yağışın bölgedeki seyri hakkında bilgi veren muhabir Halil İbrahim Uğur, "Aslında Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili Meteoroloji'nin uyarısı vardı. Yağış ilk olarak Adana'da etkili olduktan sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş üzerinden hareket etti ancak Hatay için ayrı bir uyarı yapılmıştı. Gece 12'den sonra başlayan yağış, saat 03.00'ü gösterdiğinde etkisini daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışın sadece Antakya merkezde değil, çevre ilçelerde de hayatı durma noktasına getirdiği belirtildi.