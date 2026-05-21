Hatay'da sağanak yağış nedeniyle göçük! 1 can kaybı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA
Hatay’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samandağ ilçesinde sel meydana gelirken, Antakya’da yaşanan göçük paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında kalan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

HATAY'DA YAĞIŞ SONRASI GÖÇÜK! 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Hatay'da meydana gelen göçük bölgesinden görüntü

O YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

YAMAÇTAKİ EV YOLA DOĞRU ÇÖKTÜ

Gece saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından meydana gelen çökmenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağış sonrasında bir ev yıkıldı. Hacıömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kişinin kurtarıldığı evde maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı" sözleriyle acı gelişmeyi duyurdu.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

METEOROLOJİ ÖNCEDEN UYARMIŞTI

Yağışın bölgedeki seyri hakkında bilgi veren muhabir Halil İbrahim Uğur, "Aslında Doğu Akdeniz bölgesiyle ilgili Meteoroloji'nin uyarısı vardı. Yağış ilk olarak Adana'da etkili olduktan sonra Osmaniye ve Kahramanmaraş üzerinden hareket etti ancak Hatay için ayrı bir uyarı yapılmıştı. Gece 12'den sonra başlayan yağış, saat 03.00'ü gösterdiğinde etkisini daha da artırdı" ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağışın sadece Antakya merkezde değil, çevre ilçelerde de hayatı durma noktasına getirdiği belirtildi.

KENTTE ULAŞIM FELÇ OLDU

Yağışın yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle kentin ana arterlerinde ulaşım durma noktasına geldi. Bölgedeki son durumu paylaşan Halil İbrahim Uğur, "Reyhanlı-Antakya karayolu Narlıca kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi altgeçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kentte hayat adeta felce uğradı" dedi.

Yetkililer, yağışın etkisini kaybetmesine rağmen temizleme ve kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, gelen tüm ihbarların AFAD ve kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle değerlendirildiğini aktardı.

SAMANDAĞ'DA SEL; KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Hatay'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü. Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.

A Haber
