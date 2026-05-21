Hatay'da sağanak yağış nedeniyle göçük! 1 can kaybı
Hatay’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Samandağ ilçesinde sel meydana gelirken, Antakya’da yaşanan göçük paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında kalan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan 3 kişi kurtarıldı.
O YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
YAMAÇTAKİ EV YOLA DOĞRU ÇÖKTÜ
Gece saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından meydana gelen çökmenin detaylarını aktaran A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağış sonrasında bir ev yıkıldı. Hacıömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üç kişinin kurtarıldığı evde maalesef bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı" sözleriyle acı gelişmeyi duyurdu.
Olayın ardından bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.