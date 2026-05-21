Hatay'da sağanak felaketi! Vali Masatlı A Haber’de hasarın boyutunu açıkladı: Metrekareye 157 kilogram yağış düştü

TARIM ARAZİLERİ VE HAYVANLAR TELEF OLDU Sel suları sadece şehir merkezlerini değil, tarım alanlarını da vurdu. Vali Mustafa Masatlı, tarımdaki yıkımı, "Şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır" ifadeleriyle aktardı.

Bilançonun ağır olduğunu vurgulayan Masatlı, "100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Yaklaşık 10 bin 500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş ve 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunun yanında 200 arılık kovan da maalesef bu yağışlardan dolayı telef olmuştur" şeklinde konuştu.

SAMANDAĞ VE ANTAKYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Olumsuz hava koşulları ve ulaşımdaki aksamalar nedeniyle eğitim-öğretime de engel geldi. Samandağ ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugünlük ara verilirken, Antakya ilçesinde de selden etkilenen 5 okulda ders başı yapılmadı.

Vali Masatlı, "Samandağ'da bugün okullara bir gün ara verdik. Antakya'da da bu bölgedeki 5 okulumuzda eğitime ara verdik. Durumu ilerleyen saatlerde tekrar değerlendirip kararımızı vereceğiz" dedi.

1200 PERSONEL SAHADA GÖREV BAŞINDA Devletin tüm imkanlarının Hatay için seferber edildiğini belirten Vali Masatlı, 374 ekip, 498 araç ve 1200 personelin teyakkuzda olduğunu ifade etti. Vali Masatlı çalışmaları, "Hepimiz, tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, görevlilerimiz sahada, vatandaşlarımızın hizmetinde. İnşallah en kısa sürede sahadaki tüm olumsuzlukları gidererek, şehrimizi normalleştirip bayrama hazırlamış olacağız" sözleriyle aktardı.

Meteorolojiden gelen uyarıları yakından takip ettiklerini belirten Masatlı, tedbirlerin elden bırakılmayacağını vurguladı.