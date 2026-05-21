Hatay'da sağanak felaketi! Vali Masatlı A Haber’de hasarın boyutunu açıkladı: Metrekareye 157 kilogram yağış düştü

ahaber.com.tr - Özel Haber

Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası metrekareye 157,2 kilogram yağış düştü. Sel ve çökmeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Tarım arazileri sular altında kalırken Samandağ genelinde ve Antakya'daki 5 okulda eğitime ara verildi. Ekipler sahada yoğun mesai yürütüyor.

Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Metrekareye düşen 157,2 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve çökmeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

HATAY VALİSİ MASATLI A HABER'DE FELAKETİN BOYUTUNU AÇIKLADI

Tarım arazilerinin sular altında kaldığı ilde, Samandağ ilçesinin genelinde ve Antakya'daki 5 okulda eğitime ara verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirterek hasarın boyutunu A Haber canlı yayınında paylaştı.

HATAY'DA FELAKETİN BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 12 YARALI

Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışlar, can kayıplarını beraberinde getirdi. Antakya ilçesinde bir evin çökmesi sonucu 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, Defne ilçesinde ise sel sularından kaçmaya çalışan bir sürücü aracının dere yatağına yuvarlanması neticesinde yaşamını yitirdi.

Bölgedeki son durumu A Haber ekranlarında açıklayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır, bunlardan birisi kırmızı kod, diğer 11'i de sarı koddur" ifadelerini kullandı. Vali Masatlı, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralıların durumunun yakından takip edildiğini belirtti.

YOLLAR ÇÖKTÜ, KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ

Sağanak yağışın şiddeti altyapıda büyük hasara yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolu üzerindeki Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda meydana gelen çökme nedeniyle 31 FH 207 plakalı otomobil dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Antakya-Samandağ yolundaki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünün çökmesiyle trafik tek yöne düşerken, Bağrıyanık Mahallesi'nde istinat duvarının devrilmesi sonucu 5 araç hurdaya döndü.

Vali Masatlı, "İlimize meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157,2 kilogramdır" sözleriyle yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

TARIM ARAZİLERİ VE HAYVANLAR TELEF OLDU

Sel suları sadece şehir merkezlerini değil, tarım alanlarını da vurdu. Vali Mustafa Masatlı, tarımdaki yıkımı, "Şu ana kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır" ifadeleriyle aktardı.

Bilançonun ağır olduğunu vurgulayan Masatlı, "100 bin fidanda hasar oluşmuştur. Yaklaşık 10 bin 500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş ve 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur. Bunun yanında 200 arılık kovan da maalesef bu yağışlardan dolayı telef olmuştur" şeklinde konuştu.

SAMANDAĞ VE ANTAKYA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları ve ulaşımdaki aksamalar nedeniyle eğitim-öğretime de engel geldi. Samandağ ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugünlük ara verilirken, Antakya ilçesinde de selden etkilenen 5 okulda ders başı yapılmadı.

Vali Masatlı, "Samandağ'da bugün okullara bir gün ara verdik. Antakya'da da bu bölgedeki 5 okulumuzda eğitime ara verdik. Durumu ilerleyen saatlerde tekrar değerlendirip kararımızı vereceğiz" dedi.

1200 PERSONEL SAHADA GÖREV BAŞINDA

Devletin tüm imkanlarının Hatay için seferber edildiğini belirten Vali Masatlı, 374 ekip, 498 araç ve 1200 personelin teyakkuzda olduğunu ifade etti. Vali Masatlı çalışmaları, "Hepimiz, tüm kurumlarımız, ekiplerimiz, görevlilerimiz sahada, vatandaşlarımızın hizmetinde. İnşallah en kısa sürede sahadaki tüm olumsuzlukları gidererek, şehrimizi normalleştirip bayrama hazırlamış olacağız" sözleriyle aktardı.

Meteorolojiden gelen uyarıları yakından takip ettiklerini belirten Masatlı, tedbirlerin elden bırakılmayacağını vurguladı.

A Haber
