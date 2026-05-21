Hatay'da sağanak felaketi! Vali Masatlı A Haber’de hasarın boyutunu açıkladı: Metrekareye 157 kilogram yağış düştü
Hatay'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası metrekareye 157,2 kilogram yağış düştü. Sel ve çökmeler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Tarım arazileri sular altında kalırken Samandağ genelinde ve Antakya'daki 5 okulda eğitime ara verildi. Ekipler sahada yoğun mesai yürütüyor.
Tarım arazilerinin sular altında kaldığı ilde, Samandağ ilçesinin genelinde ve Antakya'daki 5 okulda eğitime ara verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu belirterek hasarın boyutunu A Haber canlı yayınında paylaştı.
HATAY'DA FELAKETİN BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 12 YARALI
Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran yağışlar, can kayıplarını beraberinde getirdi. Antakya ilçesinde bir evin çökmesi sonucu 15 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, Defne ilçesinde ise sel sularından kaçmaya çalışan bir sürücü aracının dere yatağına yuvarlanması neticesinde yaşamını yitirdi.
Bölgedeki son durumu A Haber ekranlarında açıklayan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır, bunlardan birisi kırmızı kod, diğer 11'i de sarı koddur" ifadelerini kullandı. Vali Masatlı, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, yaralıların durumunun yakından takip edildiğini belirtti.
YOLLAR ÇÖKTÜ, KÖPRÜLER HASAR GÖRDÜ
Sağanak yağışın şiddeti altyapıda büyük hasara yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolu üzerindeki Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda meydana gelen çökme nedeniyle 31 FH 207 plakalı otomobil dere yatağına düştü. Sürücü Nedim Habeşoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Antakya-Samandağ yolundaki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünün çökmesiyle trafik tek yöne düşerken, Bağrıyanık Mahallesi'nde istinat duvarının devrilmesi sonucu 5 araç hurdaya döndü.
Vali Masatlı, "İlimize meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157,2 kilogramdır" sözleriyle yağışın şiddetini gözler önüne serdi.