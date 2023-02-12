Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart’ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA

Bakan Özer açıklamlarının devamında, "10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz.Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık." dedi.