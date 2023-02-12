Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart'ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağına dair açıklamalarda bulundu. Buna göre 71 ile okullar 20 Şubat Pazartesi başlarken, depremden etkilenen 10 ilde 1 Mart'ta başlayacak. Peki hangi illerde okullar 1 Mart'ta açılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 2 büyük deprem felaketiyle birlikte okulların yarıyıl tatil süresi uzatılmıştı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını öğrenmeye çalışıyor. Konuya ilişkin açıklama Bakan Özer'den geldi. Peki Hangi illerde okullar 20 Şubat/1 Mart'ta açılacak? Lise, ortaokul, ilköğretim eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar ile 71 ilde okullar 20 Şubat Pazartesi günü açılacak. 71 ilde okul öncesi eğitim kurumlarının (anaokulu-kreş) ise 13 Şubat'ta açılmasına karar verildi.
HANGİ İLLERDE OKULLAR 1 MART'TA BAŞLAYACAK?
Depremden zarar gören 10 ilde ise eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara verildi. İllerimiz şöyle;
-Kahramanmaraş
-Adana
-Adıyaman
-Diyarbakır
-Gaziantep
-Hatay
-Kilis
-Malatya
-Osmaniye
-Şanlıurfa
Bakan Özer açıklamlarının devamında, "10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. Öncellikle deprem bölgesi olmayan 71 ilde eğitim öğretim devam edecek. Deprem olan 10 ilde veliler çocuklarını diğer illere nakil edebilecek. Diğer illerdeki okul kapasitelerini artırmak için çalışıyoruz.Özel öğretim kurumları ile görüşme yaptık. Bu kurumlardaki yüzde 3'lük kapasiteyi yüzde 10'a çıkardık." dedi.
10 İLDE DEVAMSIZLIK ŞARTI ARANMAYACAK
Cumhuriyet tarihinin en büyük depreminin yaşandığını belirten Bakan Özer, "Deprem bölgesinde bulunan okullarda 2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrencilerin istedikleri takdirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak. Tüm Türkiye'de ve özellikle bölgedeki öğretmenlerimiz idari izinli şu anda. Ders ücretlerini ödemeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinde ders ücreti karşılığı çalışan tüm öğretmenlerimizin, yine usta öğreticilerimizin de ücretlerini ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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