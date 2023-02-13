BİLSEM sınavı ne zaman 2023? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ!
"BİLSEM sınavı iptal mi oldu, ne zaman yapılacak?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin 10 ilini etkileyen deprem felaketinin ardından MEB tarafından eğitim öğretime 71 ilde 20 Şubat'a kadar ara verildi. BİLSEM sınav tarihi ile ilgili merakla beklenen son dakika açıklama geldi. Peki, MEB Bilsem sınavı ne zaman? İşte, detaylar...
"BİLSEM sınavı ertelendi mi, ne zaman?" sorusu arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve öğretime verdiği araya ilişkin çeşitli kararlar aldı. BİLSEM sınav tarihi 2023 ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri, sınav başvuruları 19 Aralık - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alındı. Bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...
BİLSEM SINAVI 2023 NE ZAMAN?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavları Türkiye genelinde 13 Şubat 2023 tarihine ertelendi. Öte yandan bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edilecek. Alınan kararlar çerçevesinde ayrıca, söz konusu illerde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarının sınavları, 13 Şubat 2023 tarihine kadar ertelendi.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ SEÇME TAKVİMİ 2023
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
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