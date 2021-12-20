AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar?
AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4-10 Aralık 2021 tarihleri aralığında düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sonuçlarına çevrildi. Sınava katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek isterken kurum tarafından da resmi açıklama geldi. İşte, AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar?
AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları sınavı online olarak düzenlendi. Sınavın ardından en önemli konu ise AÖL sonuçları oluyor. Bu kapsamda; resmi açıklamaları yakından takip eden adaylar AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve saati öğrenmek istiyordu. İşte, AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar?
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.
Açık Öğretim Kurumları sınavları çevrimiçi olarak 4-10 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Yapılan son dakika duyurusuna göre'' Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem online (Çevrimiçi) sınav sonuçları 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 18.00'de açıklanacaktır.'' ifadeleri yer almıştı, sonuçlar erişime açıldı.
DEĞERLENDİRME
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. 3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
AÖL DİPLOMA SORGULAMA NEREDEN NASIL YAPILIR?
Açık öğretim lisesi Diploma sorgulama işlemleri diğer kamu hizmeti sorgulamalarda olduğu gibi e devlet üzerinden gerçekleştirilmekte. Diploma sorgulamak yapmak isteyenler e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranı üzerinden açık lise diploma sorgulama yaparak AÖL diploma bilgilerine ulaşabilmekte.
AÖL DİPLOMA ÜCRETLİ Mİ?
MEB'den yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle;(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")
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