AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Kurumları sınavı online olarak düzenlendi. Sınavın ardından en önemli konu ise AÖL sonuçları oluyor. Bu kapsamda; resmi açıklamaları yakından takip eden adaylar AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve saati öğrenmek istiyordu. İşte, AÖL diploması ne zaman, nereden alınır? 2021-2022 MEB Açık Lise diploması ne kadar?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖL sınav sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, 'Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem online sınav sonuçları 20 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'da açıklanacaktır.' denildi.