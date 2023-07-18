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Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2023 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2023 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS’nin tüm oturumlarının sona ermesiyle birlikte tercih sürecini bekleyen adaylar üniversiteleri araştırmaya başladı. Sıklıkla araştırılan ve ilgi gören üniversitelerin arasında yer alan Ankara Üniversitesi taban puanları ve bölümleri merak ediliyor. 2 ve 4 yıllık bölümler için arayışlar sürerken detayları sizin için derledik. İşte 2023 2 ila 4 yıllık bölümlerin taban puanları…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte tercih sürecine giren adaylar, üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu araştırmalarda en çok ilgi gören üniversitelerden biri de Ankara Üniversitesi oldu. Adaylar, üniversitenin farklı bölümlerinin taban puanlarını ve sunduğu programları merak ediyor. Hem 2 yıllık hem de 4 yıllık bölümler için arayışlar sürüyor ve adaylar kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir bölüm seçmek için detaylı bilgiler arıyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir.

İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak. Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

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