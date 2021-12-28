31 Aralık resmi tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi? gibi sorular milyonlarca vatandaşın merak ettiği konuların arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri tarafından okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Yılbaşı tatilini fırsat bilerek plan yapmak isteyen vatandaşlar 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma resmi tatil mi? MEB ilkokul, ortaokul ve liseler tatil olacak mı? İşte haberin detayları...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, yılbaşı tatili 01 Ocak'ta başlıyor. 31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için okullar açık olacak ve iş yerlerinde normal mesai devam edecek. Bu sene 01 Ocak tarihi Cumartesi gününe denk geliyor. Yani yılbaşı tatili cumartesi günü başlayacak ve 1 gün sürecek.