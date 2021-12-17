Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?

KYK TAAHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Taahhütname onay işlemleri ise e-devlet üzerinden ve e-devlet mobil uygulamasından yapılabiliyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Öğrenciler, taahhütnamelerini e-devlet 'in https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın linki aracılığı ile ve kendi bireysel şifreleri ile sisteme giriş yaparak, 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.