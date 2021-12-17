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Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021
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Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?

KYK ne zaman yatacak? KYK burs kredi ne zaman yatacak? Milyonlarca öğrenci, 2021-2022 burs ve kredi sonuçlarını öğrendikten sonra ilk ödemelerin ne zaman yapacağını merak ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen tarihte ödenen KYK ödemelerinde 3 aylık geri ödeme toplu olarak yapılıyor. Peki; KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?

KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan ödemelere öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterilmişti. Sonuçların geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte KYK burs kredinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrenciler ödeme almaya hak kazanabilecek. Peki; KYK burs kredi ne zaman yatacak?

KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59a kadar e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de verebilecekler.

KYK burs ve kredilerin ay sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ekim ayından geçerli olarak üç aylık burs ve krediler hesaplara yatırılacak.

KYK TAAHÜTNAME NASIL ONAYLANIR?

Taahhütname onay işlemleri ise e-devlet üzerinden ve e-devlet mobil uygulamasından yapılabiliyor. KYK burs taahhütname onayı ile öğrenci, kendisinden istenen tüm şartları taşıdığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Öğrenciler, taahhütnamelerini e-devlet 'in https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın linki aracılığı ile ve kendi bireysel şifreleri ile sisteme giriş yaparak, 18 yaşından küçükler, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden bakanlığın linkine ulaşarak anne ya da babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük veya anne ve babası olmayan öğrenciler de anne ya da babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile beraber kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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