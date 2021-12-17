AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı?
AUGİS sınav ücretleri yattı mı? AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında salon başkanı, gözetmen, bina sorumlusu olarak görev alan vatandaşlar, AUGİS sınav ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. AÖF güz dönemi sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde yüz yüze gerçekleştirilmişti.
AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı? Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınavlarında görev yapan; bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi kişiler; üniversiteden ücret alıyor. Sınavda gözetmenlik yapan öğretmenler, AUGİS (Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi) sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı? İşte yanıtı!
Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler, 12 Kasım 2021 tarihinde AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları, 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde yüz yüze gerçekleştirildi.
AÖF AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarları şu şekilde;
Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL
Salon Başkanı: 200 TL
Gözetmen: 170 TL
AÖF AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Güz dönemi final sınavlarında görev alan kişiler için sınav ücretlerinin ne zaman yatacağına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde https://augis.anadolu.edu.tr adresinden sorgulama yapabilirsiniz.
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