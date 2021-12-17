AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı? Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınavlarında görev yapan; bina sınav sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi kişiler; üniversiteden ücret alıyor. Sınavda gözetmenlik yapan öğretmenler, AUGİS (Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi) sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki; AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı? İşte yanıtı!