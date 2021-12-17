AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler aynı zamanda sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Tarihi açıklanan AÖF final sınavının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı hakkında açıklama gelmedi. Yayınlanan takvime göre AÖF dönem sonu final sınavları 08-09 Ocak 2022'de yapılacak.