AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları gerçekleştirildi. Şimdilerde öğrenciler, AÖF dönem sonu sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Sınava hazırlanan öğrenciler aynı zamanda sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin araştırma yapıyor. İşte, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Tarihi açıklanan AÖF final sınavının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı hakkında açıklama gelmedi. Yayınlanan takvime göre AÖF dönem sonu final sınavları 08-09 Ocak 2022'de yapılacak.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
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