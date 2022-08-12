GERİ SAYIM SAYAÇ: Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
Okullar ne zaman açılıyor? Ağustos ayının ortalarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler yaz tatiline çevrildi. Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminin takvimi merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarihe ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve velileri, geri sayım sayaç takibi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi duyuruldu ve yaz tatilinin biteceği tarih açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
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- GERİ SAYIM SAYAÇ: Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
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