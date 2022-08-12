GERİ SAYIM SAYAÇ: Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi

Okulların açılacağı tarih için geri sayım başladı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve velileri, geri sayım sayaç takibi yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi duyuruldu ve yaz tatilinin biteceği tarih açıklandı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi nasıl olacak? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.