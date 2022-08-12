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Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?

Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihleri heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?

Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmasının ardından gözler ek sınav tarihlerine çevrildi. Ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?

AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.

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