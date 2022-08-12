Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?
Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihleri heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen 3. dönem sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?
Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmasının ardından gözler ek sınav tarihlerine çevrildi. Ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?
AÖL EK SINAV VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz yıl düzenlenen ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz yıl 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ek sınav yapmıştı. Ancak MEB tarafından bu yıl AÖL ek sınav olacağına yönelik bir resmi açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler geldikçe haberimizde yer verilecektir.
Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlarından değildir. Ek sınavlar bakan oluru ile yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında duyurulmaz. Ek sınavların dönemden sayılıp sayılmayacağı Bakan oluruyla belirlenir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?
- Tarımsal destek ödemeleri 2022 yattı mı? Tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Aşure ayı ne zaman bitiyor? 2022 aşure en son ne zaman yapılır? Diyanet Aşure günü takvimi
- Dev indirim başlıyor! Tarım Kredi Market indirimi ne zaman başlayacak? 2022 Tarım Kredi Kooperatif Market indirimi hangi ürünlerde?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- GERİ SAYIM SAYAÇ: Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- Nihat Doğan evlendi! Türkiye düğünündeki skandalı konuştu! Nihat Doğan’ın eşi Arzu kimdir? İşte tanışma hikayeleri…
- Uzman ve başöğretmenlik sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?
- Emekliler 8.250 TL promosyon kazanacak! Bankaların emekli promosyon ücretleri ne kadar? 2022 en çok promosyon veren bankalar
- ÖSYM son dakika: YKS tercihleri için kritik gün! 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YÖKDİL sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?