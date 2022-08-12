Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçları açıklanmasının ardından gözler ek sınav tarihlerine çevrildi. Ek sınavların bu sene uygulanıp uygulanmayacağı araştırılıyor. Peki, Açık Lise ek sınavı ne zaman yapılacak? AÖL ek sınav yüz yüze mi, online mı olacak?