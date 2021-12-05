Geri sayım bitiyor... KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 Kasım'da KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları sona erdi. Bu tarihten itibaren öğrenciler zaman zaman sonuç tarihini araştırmaya başladı. Aralık ayıyla birlikte ise heyecan daha da arttı. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.