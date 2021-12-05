2022 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2022 takvim! KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?

KPSS TÜRLERİ

KPSS puanları genel olarak ele alınır ve memur kadrolarına yapılacak atamalar bu puanlarla gerçekleştirilir. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü vardır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ayrılır. Her bir puan türü farklı alanı gösterir ve adaylar, bu alanlar üzerinde KPSS puanına göre yerleştirilir.

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır ve yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden alınır.

KPSS P2 puanı genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür yüzde kırk üzerinden hesaplanır.

KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır, bu puan türü yalnızca lisansta geçerlidir.