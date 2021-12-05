2022 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2022 takvim! KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS 2022 takvim ÖSYM sitesinde merak edilen konuların başında geliyor. 2022 KPSS ne zaman yapılacak sorusuna, devlet kadrolarında çalışmak için başvuru yapmak isteyen kişiler yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sınavlarda başarılı olan adaylar, devlet kurumlarında çalışmak için tercihler yapıyor ve kadrolu olarak çalışmaya başlıyor. Başvuru tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar; 2022 KPSS ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.
KPSS 2022 ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin açıkladığı güncel takvime göre KPSS 2022 ne zaman sorusunun cevabı adayların yanıtını merak ettiği sorulardan oldu. Kamu kurumlarında çalışmanın önünü açan KPSS ile adaylar kazandıkları puanlarla tercih yapabiliyor. Düzenlenen sınava bazı yıllarda lise mezunu kişiler de giriş yapabiliyor. Peki; 2022 KPSS ne zaman yapılacak?
2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS sınav tarihi henüz açıklanmış değil. Geçtiğimiz yıl sınav başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlamıştı. İlk oturum olarak gerçekleşen Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapıldı. İki yılda bir düzenlenen ön lisans oturumu 2022 yılında da düzenlenecek.
KPSS NEDİR?
Kamu Personeli Seçme Sınavı, kısaltılmış hali ile KPSS; 18 Mart 2002 tarihinde, 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmuştur. Ülkemizdeki devlet kurumlarına kamu personeli alımı için düzenlenen bir sınavdır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi uygulanır ve atama yapılacak kadrolar, A Grubu Kadrolar ile B Grubu Kadrolar olarak ikiye ayrılır.
A Grubu Kadrolar: Başbakanlık, Bakanlıklar, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyine bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen; belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına ayrılan kadro grubudur.
B Grubu Kadrolar: 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
KPSS TÜRLERİ
KPSS puanları genel olarak ele alınır ve memur kadrolarına yapılacak atamalar bu puanlarla gerçekleştirilir. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü vardır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ayrılır. Her bir puan türü farklı alanı gösterir ve adaylar, bu alanlar üzerinde KPSS puanına göre yerleştirilir.
KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır ve yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden alınır.
KPSS P2 puanı genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür yüzde kırk üzerinden hesaplanır.
KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır, bu puan türü yalnızca lisansta geçerlidir.
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- 2022 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS 2022 takvim! KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
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