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AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?

AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin beklediği Açıköğretim Lisesi sınavları için açıklama geldi. Hafta sonu boyunca giriş yapılacak olan sınavda sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli olacak. Öğrenciler sınavların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?

AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu boyunca giriş yapılacak olan sınavda sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli olacak. Sınavlar 25 dakika sürecek. Öğrenciler yapılan açıklama sonrasında sınavların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, AÖL Açıköğretim Lisesi sınav girişi nereden, nasıl yapılır? AÖL sınavları bitti mi, ne zaman bitecek?

Açıköğretim Lisesi online sınav girişleri merakla araştırılıyor. Hafta sonu boyunca giriş yapılacak olan sınavda sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli olacak. Sınavlar 25 dakika sürecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Lise Sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere
20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.

Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

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