Geri ödemesiz KYK bursu kimlere verilir? KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? GSB 2023 - 2024 KYK takvimi
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs başvuruları, öğrencilerin ve ailelerin merakla takip ettiği bir konu haline geldi. Özellikle yeni üniversiteye başlayacak adaylar, KYK burs başvuru takvimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte KYK burs başvuruları hakkında önemli detaylar...
KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Özellikle yeni üniversiteye başlayacak adaylar, KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte KYK burs ve kredi başvurusu şartları ve tarihi...
KYK KREDİ VE BURSLARI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız burs verilmesinde istenen bazı şartlar bulunmaktadır. KYK geri ödemesiz burs aşağıdaki kişilere çıkmaktadır;
Ön lisans,
Lisans,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan kişiler intibak ya da hazırlık sınıfı öğrencilerine burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencilerine,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e girenler,
Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen özelliklere göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burs çıkar.
Bir öğrenci aynı zamanda hem burs hem de kredi imkanından yararlanamaz.
KYK KURS BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
KYK BURSU KİMLER ALAMAZ?
Öncelikle yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler, Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ve Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan faydalanamaz.
KYK ÖNCELİKLİ OLARAK KİMLERE BURS VERİLİR?
• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
• Amatör milli sporcu olan öğrenciler
2023-2024 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak KYK yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ancak burs ve kredi başvuru tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı.
Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alınmıştı.Bu yılda benzer şekilde burs başvurularının Kasım ayında alınması bekleniyor.
KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.
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