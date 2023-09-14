DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
"DGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihlerini sorguluyor. İşte, DGS ek tercih kılavuzu, taban puanları, başarı sıralaması…
"DGS boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihlerini sorguluyor. İşte, DGS ek tercih kılavuzu, taban puanları, başarı sıralaması…
2023-DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
29 Ağustos-05 Eylül 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
DGS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
DGS'DE EK TERCİH VAR MI 2023?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonucunda tercih yapmayan veya yerleştirildiği halde kayıt için başvurmayan adaylar nedeniyle boş kalan kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu kararıyla ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirler.
Ancak, 2023-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2023-DGS'ye girmiş ve 2023-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.
2023 DGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercihler ile ikinci kez şanslarını deneyecek. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılıyor.
Adaylar, 2023-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecek. Tercihler, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacak.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanması ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin 18 Eylül 2023 tarihinden sonra yayınlanması bekleniyor.
2023 DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2023 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.
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- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
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