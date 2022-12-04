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Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Başvuru ekranı...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Başvuru ekranı...

Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan pedagojik formasyona ilişkin gelen soruya yanıt verirken yapılan yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Formasyon bekleyen adaylar konu hakkında detayları merak ediyor. İşte, formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Başvuru ekranı...

Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, pedagojik formasyona ilişkin gelen soruya yanıt verirken yapılan yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Peki, Formasyon geri mi geldi, gelecek 2022? Pedagojik formasyon hangi bölümler alabilir? Başvuru ekranı...

PEDAGOJİK FORMASYON

Genç öğretmenin ayrıca pedagojik formasyonu sadece atanmış kişilerin alabildiğini, mezun olup atama bekleyenler için de bir düzenleme olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu hafta içinde YÖK Başkanımızla da konuyu görüştük. Biliyorsunuz, üniversiteyi bitirdikten sonra bir veya iki yıl formasyon eğitimi veriliyordu. Kendilerine Sayın Başkan, artık bunu kaldırıyorsun dedik, kaldıracaksın, 3 ve 4. sınıfta formasyonu verelim ve üniversiteyi bitirirken böylece formasyon eğitimini de almış olsun dedik ve mutabık kaldık."

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, akademik tanımların, öğrenmeye açık bireylerin algılayabileceği dilde, farklı şekillerde anlatılabilmesi için alınan bir çeşit formasyon eğitimi. Üniversitelerin fen-edebiyat fakültelerindeki herhangi bir bölümden alınmış eğitimden sonra, o bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sınıf yönetimi, öğretmenlik mesleğine giriş gibi derslerden oluşmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu, 2010-2011 yılından itibaren bu öğretmenlik eğitimini Tezsiz Yüksek Lisans adı altından çıkarıp Pedagojik formasyon eğitimi olarak değiştirmiştir. Eskiden ALES notuna göre sıralama yapılırken 2010-2011 yılından itibaren diploma not ortalamasına göre sıralama yapılmakta ve üniversiteler bu ortalamalara göre öğrenci almaktadırlar.

Pedagojik formasyon, pedagoji biliminde eğitim pedagojisi ile ilgili bilgilerin verilmesini kapsar.

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