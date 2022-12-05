Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları nereden öğrenilir? Soru ve cevap kitapçığı PDF
Adalet Bakanlığı Arabulucluk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafıdnan merak ediliyor. Başvurularının 24 Ağustos ila 20 Eylül tarihleri arasında yapıldığı Adelet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı 4 Aralık'ta gerçekleşti. Peki Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı 4 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınava katılan adaylar arama motorlarında, "Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak?", "Arabuluculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Peki arabulucu nedir? Konuya ilişkin tüm merak edilenler haberimizde...
ARABULUCULUK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.
ARABULUCULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından sınavların ardından belli bir kısmı ya da tamamı erişime açılan sınav soruları ve cevapları Arabuluculuk Sınavı için de sorgulanıyor. Soru kitapçığı ve cevapları paylaşıldı:
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Aralık 2022 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 14 Aralık 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.
ARABULUCULUK SINAVI HAKKINDA
Arabuluculuk Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan, arabuluculuk eğitimini tamamlayan kişilerin arabulucu olabilmek için girdiği ve arabulucu olmak için başarılı olunması gereken yazılı sınavdır.
Arabuluculuk, iki taraf arasındaki uyuşmazlıkları çözen, günümüzde yaygın olarak bilinen ve başvurulan yöntemidir.
Arabuluculuğa taraflar arası uyuşmazlık yaşandığında, mahkeme veya tahkime başvurmadan önce veya mahkemeye dava açtıktan sonra başvurulabilmektedir.
ARABULUCULUK NE DEMEKTİR?
Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.
ARABULUCU TAM OLARAK NE İŞİ YAPACAK?
Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.
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- Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları nereden öğrenilir? Soru ve cevap kitapçığı PDF
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