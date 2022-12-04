VGM’den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022-2023 VGM burs başvuruları 21 ila 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin tüm gelişmeler haberimizde...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.