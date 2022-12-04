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VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022
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VGM’den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI

VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla ödenen burs başvuru sonuçları sıklıkla aratılıyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte VGM burs başvuru sorgulama ekranı...

2022-2023 VGM burs başvuruları 21 ila 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin tüm gelişmeler haberimizde...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlandı.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022-2023 yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.

VGM BURS BAŞVURU SONUÇ SORGULAM EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2022 – 2023 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi tamamlanmıştır.

21 Kasım 2011 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.

01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

30 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.

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