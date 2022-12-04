VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI
VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla ödenen burs başvuru sonuçları sıklıkla aratılıyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar, kaç TL? İşte VGM burs başvuru sorgulama ekranı...
2022-2023 VGM burs başvuruları 21 ila 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Burs başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs ücreti ne kadar? VGM burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Konuya ilişkin tüm gelişmeler haberimizde...
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2022-2023 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlandı.
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2022-2023 yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen döneme bakıldığında sonuçların Ocak ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. VGM üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için KYK burs sonuçlarının duyurulması bekleniyor. KYK'dan karşılıksız burs almaya hak kazanan adaylar VGM burslarından faydalanamıyor. Burs sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılıyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen "Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen "Yükseköğrenim Bursları" ve "Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2022 – 2023 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınarak başvuru dönemi tamamlanmıştır.
21 Kasım 2011 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
01 Aralık 2022 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
30 Kasım 2022 tarihi itibariyle sona eren yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.
2022-2023 VGM BURS ÜCRETLERİ
VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.
Burs ödemeleri üniversite öğrencilerine bir eğitim yılında toplam 8 ay boyunca ödenmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM'den açıklama geldi! VGM burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne kadar? VGM burs başvuru SONUÇ SORGULAMA EKRANI
- TOKİ duyuru mesajı nedir, neden geldi? TOKİ multimedya mesajı neden açılmıyor? TOKİ mesajı mms nasıl açılır?
- AÖF vize sınavları ne zaman? AÖF giriş yerleri belli oldu mu? 2022 AÖF vize sınav belgesi yayımlandı mı?
- TOKİ Arsa kurası ne zaman? Konya TOKİ Arsa çekilişi hangi tarihte? TOKİ Arsa başvuru sonuçları belli oldu mu? TOKİ KURA TAKVİMİ
- Pantene altın kelebek ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Pantene Altın Kelebek Ödülleri hangi gün?
- SİL BAŞTAN HESAPLAR YAPILDI! SSK, Bağ-kur, EYT, emekli, esnaf maaş tablosu! 2023 Ocak'ta 2000 öncesi ve 2000 sonrası oranlar netleşiyor! Yüzde 70,18 zam!
- KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs/kredi sonuçları kaç günde açıklanır? 2022-2023 e-Devlet burs sonuç sorgulama
- Ligler ne zaman başlıyor? Süper Lig yeni sezon ilk maçı hangi gün? Dünya Kupası ne zaman bitiyor? TFF Süper Lig puan durumu
- Tarım Kredi Marketlerinde İNDİRİM YAĞMURU! Ayçiçek yağının litresi 27 lira! Sucuk 27.90, Tavuk baget 40.90 TL... İşte Aralık ayı güncel fiyat listesi
- Arabuluculuk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınavı ne zaman? Soru cevap kitapçığı ne zaman açıklanacak?
- 2022 TOKİ ZONGULDAK İSİM LİSTESİ | ZONGULDAK TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Alaplı, Çaycuma, Ereğli, Gökçebey...Kura çekilişi CANLI İZLE!
- EYT doğum borçlanma ödemesi emeklilik tarihini öne çeker mi? Doğum borçlanması yaparak EYT'den yararlanılır mı?