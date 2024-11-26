Bayburt’ta yoğun kar yağışı! 26 Kasım Salı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması
Meteoroloji’nin tahminleri doğrultusunda Bayburt'ta kar yağışı etkisini artırdı. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşarken, öğrenciler ve veliler “Bayburt’ta okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Gözler Bayburt Valiliği’nden gelen açıklamalara çevrildi. İşte valilikten gelen açıklama!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ve gece saatlerinde buzlanma riskinin artacağını bildirdi. Vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaları öneriliyor.
Valilik açıklamasında, öğrenci ve personelin güvenliği için tedbir alındığı vurgulandı. Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edildi. İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.