Bayburt’ta yoğun kar yağışı! 26 Kasım Salı okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde kar yağışının gün boyunca devam edeceğini ve gece saatlerinde buzlanma riskinin artacağını bildirdi. Vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araç kullanmamaları öneriliyor.

Valilik açıklamasında, öğrenci ve personelin güvenliği için tedbir alındığı vurgulandı. Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi.

Bayburt'ta okullar tatil mi? (AA)

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği ifade edildi. İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.