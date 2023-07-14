"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 hafta sürecek olan yaz okulunun ardından AÖF yaz okulu sınavları gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?