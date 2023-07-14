14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2023
ABONE OL
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?

"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavları ne zaman sorusu, yaz okulunun başlamasıyla gündeme geldi. AÖF yaz okulu derslerinin başlamasıyla gözler sınav tarihine çevrildi. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi yaz okulu akademik takvime göre 7 hafta sürecek. Ardından öğrenciler belirlenen tarihte sınava katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?

"AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 hafta sürecek olan yaz okulunun ardından AÖF yaz okulu sınavları gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA