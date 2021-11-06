Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 750 engelli öğretmen ataması yapılabileceğini bildirmiş, ardından da başvuru ve atama takvimi belli olmuştu. İşte, Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılı engelli öğretmen ataması için ön başvurular 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar; ön başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden gerçekleştirilecek.