e-Kampüs giriş: 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınavı soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrencilerin heyecanla beklediği soru ve cevaplar, Anadolum eKampüs üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

2021-2022 güz yarıyılı ara sınav soru ve cevapları Anadolum eKampüs üzerinden yayınlandı. eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinden sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklarak doğrudan sınav sorularına ulaşabilirsiniz.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardınan 15 iş günü içerisinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.