e-Kampüs giriş: 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sınavı soruları ve cevapları için bekleyiş sona erdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile soru ve cevapların erişime açıldığı bildirildi. Sınava katılan öğrenciler, eKampüs üzerinden sınav soru ve cevaplarına ulaşabilecekler. Peki, 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
AÖF vize sınavı soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 27-28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen vize sınavının soru ve cevapları erişime açıldı. Sınava katılan öğrencilerin heyecanla beklediği soru ve cevaplar, Anadolum eKampüs üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
2021-2022 güz yarıyılı ara sınav soru ve cevapları Anadolum eKampüs üzerinden yayınlandı. eKampüs'te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinden sınav soruları ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklarak doğrudan sınav sorularına ulaşabilirsiniz.
eKAMPÜS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardınan 15 iş günü içerisinde erişime açılıyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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- e-Kampüs giriş: 27-28 Kasım AÖF vize sınavı soruları ve cevapları sorgulama! 2021 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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