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Depremzede öğrencilere ek kontenjan! YÖK'ten flaş açıklama

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 10.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Depremzede öğrencilere ek kontenjan! YÖK’ten flaş açıklama

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

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