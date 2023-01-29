AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ütünleme seçeneği bulunmayan sınavlar için AÖS öğrenci ekranında kontroller başladı. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden yapılan araştırmalarda heyecan dorukta. Sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.
Şimdi sıra sonuçlarda. Konuyla ilgili son dakika AÖF duyuruları takip ediliyor.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.
Bu durumda AÖF final sınavı sonuçlarının 7 Şubat tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.
AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi final sınavında öğrencilere her dersten 20 soru yöneltti. Anadolu Üniversitesi, soruları ve cevapları anadolu.edu.tr adresinden erişime açtı.
Sınavda karşılarına gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası/ şifre veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sorulara ulaşabilirler.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
- Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı, ne zaman? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri hangi illerde yattı?
- Kısmetse Olur yarışmacılarının asıl meslekleri ortaya çıktı! Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları programdan önce...
- Survivor'da en son KİM ELENDİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Pizza ödülünü kazanan takım...
- 2023 ZAMLI ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL öğrenci ulaşım desteği başvuru şartları neler?
- Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!
- Başarılı öğrencilere KARŞILIKSIZ PARA DESTEĞİ! Her yıl ayda 300 TL ödeme yapılacak! Meslek lisesi mezunları, lisans, YKS, LGS...
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü 28 Ocak YENİ BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur 42.bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 2023 BAĞKUR, SSK maaş ZAM FARKLARI HESAPLARA yattı mı? Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak?
- Ateş Kuşları 3.bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları son bölümde neler oldu? ATV dizi izleme linki!
- Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023? ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI yatan GÜNCEL İLLER LİSTESİ!