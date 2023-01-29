"AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden yapılan araştırmalarda heyecan dorukta. Sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?