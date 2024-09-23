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EKPSS tercih süreci ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı mı?

Giriş: 23.09.2024 16:49 Güncelleme: 23.09.2024 16:51
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EKPSS tercih süreci ne zaman başlıyor? Kılavuz yayımlandı mı?

Engelli kamu personeli adayları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merakla bu soruya yanıt arıyor. EKPSS tercihleri, ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden tercih kılavuzundaki bilgilere göre yapılacak. Bu nedenle tercih kılavuzunun yayınlanması kamu personelleri için büyük önem taşıyor. İşte, EKPSS ile ilgili merak edilenler...

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