EKPSS tercih sonuçları son durum: 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur atamaları için geri sayım başladı. Kura çekimi ve tercih sonuçlarının hangi tarihte yapılacağını merak eden vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından detayları açıkladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları son durum nedir? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
EKPSS tercih sonuçları son durum nedir? ÖSYM tarafından EKPSS tercihleri 5-14 Ocak tarihleri arasında alındı. Engelli memur ataması için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura çekimi ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından engelli memur atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, EKPSS tercih sonuçları son durum nedir? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman? Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, engelli memur atamalarının 8 Şubat'ta yapılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını da 8 Şubat'ta yapacağız. Bu atamayla her eğitim kademesinden toplamda 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Ayrıca dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini de hayata geçiriyoruz. Bu destek paketinin, dezavantajlı ailelerimizin sayıları 1 milyonu bulan çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum."
EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.
KURA İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken;
* Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
* 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.
* 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik eğitim durumu itibariyle ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecektir. İlköğretim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, boş kadro bulunan tercihleri arasından en üst sıradakine yerleştirilecektir. Tercihleri arasında boş kadro bulunmayan aday yerleştirilemeyecektir. Kurada çekilen aday, işlemi gerçekleştirildikten sonra kura listesinden çıkarılacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura işlemi tercih edilen tüm kadrolara yerleştirme yapılıncaya kadar devam edecektir. İlköğretim/ortaokul mezunlarının kura ile yerleştirme işlemi sonrasında boş kalan kadrolara ilkokul mezunları aynı şekilde kura ile yerleştirilecektir.
* Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacaktır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.
* 2018 veya 2020-Kura ile yerleştirme için ÖSYM sistemine başvuru yapmayan adaylar Tablo-1'den tercih yapamazlar.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, kadro dağılımı şu şekilde:
İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI
ORTAÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI
ÖN LİSANS MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI
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