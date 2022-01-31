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Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?

Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 bin 800 sözleşmeli personel alımına dair mülakat sonuçları ile tercih sistemini erişime açtı. İşte, Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?

Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alınacak. İşte, Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?

DİYANET MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, "Sınav Giriş Belgesi"ni "sinav.diyanet.gov.tr?" adresinden alabilecekler.

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

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