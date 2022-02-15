AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL ders seçimi, kayıt yenileme ve ilk kayıt döneminde önem arz ediyor. AÖL ders seçimi ile birlikte yeni döneme merhaba diyecek olan öğrenciler, ilk sınav için hazırlıklara başlayacak. İşte, AÖL ders seçimi ne zaman bitiyor? AÖL 2022 ders seçimi bitti mi? Açık Lise 2021-2022 takvimi...