BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulnan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
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