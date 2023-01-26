"BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resim, müzik, genel zihinsel yetenek alanlarında yapılan bireysel değerlendirmelerin ardından öğrencilerin sınav puanlarını inceleyecek olan MEB, BİLSEM sonuçlarını paylaşacak. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? BİLSEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?