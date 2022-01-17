EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 EKPSS tercihleri 5-14 Ocak tarihlerinde alındı. Tercihlerini gerçekleştiren adaylar ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2022 EKSS yerleştirmeleri ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 EKPSS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.