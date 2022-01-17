AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF tek ders sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders (3 ders) sınavı ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi tek ders sınavının olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Dönemlerini başarıyla tamamlamak için bazı derslerini vermesi gereken adaylar da AFÖ tek ders veya 3 ders sınavı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?
2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi final sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler hangi dersleri geçip geçmediğini öğrenmiş oldu. Peki; AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF tek ders veya 3 ders sınavı var mı? İşte merak edilen soruların cevapları!
AÖF HARF NOTLARI NEDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.
Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir.
Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÖF TEK DERS SINAVI VAR MI?
2022 yılı güz dönemi için tek ders sınavı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?
- Barış Yağcı kimdir, kaç yaşındadır? Hastasını uyutup tecavüz eden Doktor Barış Yağcı kim?
- Emekliye müjde: Bankalar peş peşe açıkladı! ING, Ziraat, Halkbank, TEB, Garanti BBVA emekli promosonu ne kadar?
- AÖF ders geçme notu kaç? 2022 AÖF harf notları nedir? AÖF DC DD FF ne demek?
- Karneler e-Okul'dan erişime açıldı mı? 1. dönem karneleri e-Okul'da önceden erişime açılacak mı?
- Anadolu Üniversitesi AÖF sonuç sorgulama ekranı! 2022 AÖF güz dönemi sınav sonuçları erişime açıldı
- Emekli memur maaş farkları yattı mı? 2022 emekli memur maaş zam farkları ne zaman yatacak? 15 günlük fark ne zaman yatar?
- Osman Kavala dava sonucu belli oldu mu? 17 Ocak Osman Kavala davası sonucu tutuklu mu, serbest mi?
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman?
- Son hafta devamsızlık sayılıyor mu? E-Okul kapandıktan sonra devamsızlık giriliyor mu? Devamsızlık ne zaman kapanacak?
- e Okul giriş ile karne notu nasıl görüntülenir? MEB 2022 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
- 15 tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul, lise 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor? MEB eğitim takvimi…