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AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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AÖF tek ders 3 ders sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF tek ders sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders (3 ders) sınavı ne zaman yapılacak? Açıköğretim Fakültesi tek ders sınavının olup olmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Dönemlerini başarıyla tamamlamak için bazı derslerini vermesi gereken adaylar da AFÖ tek ders veya 3 ders sınavı var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki; 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?

2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi final sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler hangi dersleri geçip geçmediğini öğrenmiş oldu. Peki; AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF tek ders veya 3 ders sınavı var mı? İşte merak edilen soruların cevapları!

AÖF HARF NOTLARI NEDİR?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez.

Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir.

Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

AÖF TEK DERS SINAVI VAR MI?

2022 yılı güz dönemi için tek ders sınavı olup olmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

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